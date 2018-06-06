Тюнеры из Novitec добавили мощности седану Maserati Ghibli

Известное ателье Novitec представило тюнинг-пакет для Maserati Ghibli в кузове седан. В результате модель стала быстрее и мощнее, а также получила ряд внешних доработок и оснащений.

Вначале тюнинг-ателье Novitec увеличило мощность твин-турбомотора седана. После доработок двигатель V6 объемом 3.0 литра стал вырабатывать до 494 «лошадей» при моменте сил в 660 Нм. Соответственно Maserati Ghibli стал заметно быстрее. Теперь седану достаточно 4,4 секунды для разгона до первой «сотни» при максимальной скорости в 294 км/ч.

Чтобы получить идеальную аэродинамическую форму специалисты Novitec испытывали седан Maserati Ghibli в трубе. Новый дизайн позволяет улучшить динамические показатели модели.

В салоне появилась обивка алькантрой и карбоном, а также деревянные вставки. Цены на тюнинг пакет Novitec для Maserati Ghibli пока не известны.

Татьяна Рязанская