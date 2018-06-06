Топливный лайфхак: Стало известно, как россияне экономят на подорожавшем бензине

Жители страны продолжают обсуждать растущие ценники на топливо, и ищут способы решения проблемы, не дожидаясь, пока ее урегулируют власти. Поэтому в РФ набирают популярности интернет-ресурсы, которые продают горючее дешевле, чем на АЗС.

В России набирает популярности «топливный лайфхак», который позволяет экономить на подорожавшем бензине в России. Его суть заключается в том, что люди в специальных группах в соцсетях кооперируются на покупку топлива оптом.

Как оказалось, таким лайфхаком жители России пользовались и раньше, однако теперь, когда многие пытаются сэкономить на топливе, он стал заметнее и актуальнее. Более того, таким лайфхаком пользуются не только те, кто стремится тратить меньше на подорожавший бензин. Один из пользователей интернета рассказал, что недавно ему не повезло приобрести некачественное горючее на одной из крупных заправок. Бензин был настолько плох, что автомобилисту пришлось промывать топливные систему и бак. Поэтому он решил попробовать покупать горюче в складчину.

Иван Головин