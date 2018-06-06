Свежий тизер кроссовера Tesla Model Y появился в сети

Новый электрический SUV Tesla Model Y должен дебютировать в 2019 году. Ожидается, что технически и внешне кроссовер будет несколько похож на «старший» Model X.

Компания Tesla опубликовала в интернете новый тизер электрокара Model Y, однако он тоже не дает полного представления о внешности компактного кроссовера. Общественность увидит автомобиль в марте 2019 года, а на конвейер он отправится в 2020 году. Машину будет выпускать новый американский завод Tesla, о чем информирует InsideEVs.

Издание утверждает, что стоимость самой дешевой версии Tesla Model Y составит не менее 45 000 долларов. Ожидается, что движущей силой кроссовера станут два электромотора, по одному на каждую ось. Также для машины будут предусмотрены разной емкости аккумуляторы. Техническая и внешняя составляющая кроссовера Tesla Model Y будет несколько повторять вседорожник Model X. К примеру, новинка получит такие же задние двери («крылья сокола»), как у «старшей» модели.

В ближайшие годы Tesla отправит в продажу электрический грузовик Semi и суперкар Roadster. Также руководство американской компании подумывает над выпуском минивэна и пикапа. Однако эксперты считают, что сначала Илону Маску необходимо разобраться с Tesla Model 3, которая доставляет ему массу проблем из-за производственного брака и убыточности.

Иван Головин