Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Жители России за январь-апрель 2018 года купили 354,4 тысячи подержанных кроссоверов и внедорожников. Данный показатель превышает прошлогодний результат за тот же период на 2,8%, когда было куплено 335,9 тысячи SUV.

Автомобилем повышенной проходимости №1 на вторичном рынке России остается LADA 4x4. За отчетные месяцы отечественный внедорожник разошелся по стране в количестве 28,4 тысячи единиц. Спрос на модель упал на 8,3% в сравнении с прошлым годом. Второе место занимает Chevrolet Niva с результатом в 22 тысячи проданных машин с «плюсом» в 3,8%. Третье место занимает паркетник Toyota RAV4, перепроданный в количестве 12 тысяч автомобилей с положительной динамикой в 4,3%.

В первую пятерку также вошли Nissan X-Trail и Qashqai. Первый «японец» отличился результатом в 9,8 тысяч перепроданных экземпляров с «плюсом» в 8,1%. Второй кроссовер разошелся тиражом 9,7 тысячи единиц, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Далее в списке числятся: Renault Duster (8,3 тыс. ед.; +21,1%), Honda CR-V (8,2 тыс. ед.; -4,9%), Mitsubishi Outlander (8,2 тыс. ед.; +9,8%), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс. ед.; +26,9%). Аутсайдером десятки стал BMW X5, проданный в количестве 6,4 тысячи единиц с «минусом» в 5,2%.

Иван Головин