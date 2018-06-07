«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал
| | Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Сегодня, 05:00

Жители России за январь-апрель 2018 года купили 354,4 тысячи подержанных кроссоверов и внедорожников. Данный показатель превышает прошлогодний результат за тот же период на 2,8%, когда было куплено 335,9 тысячи SUV.

Автомобилем повышенной проходимости №1 на вторичном рынке России остается LADA 4x4. За отчетные месяцы отечественный внедорожник разошелся по стране в количестве 28,4 тысячи единиц. Спрос на модель упал на 8,3% в сравнении с прошлым годом. Второе место занимает Chevrolet Niva с результатом в 22 тысячи проданных машин с «плюсом» в 3,8%. Третье место занимает паркетник Toyota RAV4, перепроданный в количестве 12 тысяч автомобилей с положительной динамикой в 4,3%.

В первую пятерку также вошли Nissan X-Trail и Qashqai. Первый «японец» отличился результатом в 9,8 тысяч перепроданных экземпляров с «плюсом» в 8,1%. Второй кроссовер разошелся тиражом 9,7 тысячи единиц, что на 11% больше, чем в прошлом году.

 

Далее в списке числятся: Renault Duster (8,3 тыс. ед.; +21,1%), Honda CR-V (8,2 тыс. ед.; -4,9%), Mitsubishi Outlander (8,2 тыс. ед.; +9,8%), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс. ед.; +26,9%). Аутсайдером десятки стал BMW X5, проданный в количестве 6,4 тысячи единиц с «минусом» в 5,2%.


Иван Головин
Новости по теме
Российский вторичный рынок LCV сократился на 3%
Российский вторичный рынок LCV сократился на 3%

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что за первые два месяца текущего года жители России приобрели 53,8 тысячи подержанных LCV. Это на 3% меньше, чем…

Представлен ТОП-12 популярных кроссоверов в России
Представлен ТОП-12 популярных кроссоверов в России

В России продолжается рост спроса на автомобили сегмента SUV. Накануне эксперты представили ТОП-12 популярных кроссоверов на рынке РФ.

Назван ТОП-10 самых популярных премиальных авто с пробегом в РФ
Назван ТОП-10 самых популярных премиальных авто с пробегом в РФ

Жители России за январь-февраль текущего года приобрели на вторичном рынке 68 155 премиальных автомобилей. В минувшем году за тот же период имел почти такой же…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости