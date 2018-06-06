УАЗ поднял цены на все модели на 10-18,5 тыс. рублей

Согласно информации, которой поделились сотрудники «АВТОСТАТ», с 1 июня ценники на машины «УАЗ» 2018 модельного года поднялись вверх. Эксперты отметили, что при исследовании цен не принимали во внимание спецпредложения, акции и пакеты дополнительных опций.

По словам специалистов, самое высокое подорожание зафиксировали у популярного внедорожника УАЗ «Хантер». Машина повысилась в цене на 18 500 рублей и отныне предлагается от 644 900 рублей. В подкапотном пространстве авто разместился 2,7-литровый 128-сильный агрегат, который приводится в действие механической трансмиссией.

Цены на УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» поднялись на 10 000 рублей. За первое авто россиянам придется выложить от 719 000 до 999 000 рублей. За второй автомобиль нужно будет раскошелиться от 749 000 до 1 065 000 рублей. Обе машины оснащаются моторами объемом 2,7 литра с производительностью в 135 «лошадок», которые функционируют вместе с МКПП. Стоит подчеркнуть, что прежнее повышение ценников на УАЗ «Хантер» произошло в феврале, а на УАЗ «Пикап» и «УАЗ» Патриот цены поднялись в апреле текущего года.

Дмитрий Павличко