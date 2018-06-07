Россияне рассказали, кто виновен в подорожании бензина

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование, благодаря которому удалось установить тот факт, как россияне отнеслись к повышению цен на бензин. Согласно полученной информацией, больше двух третей отечественных автолюбителей вину за подорожание бензина возлагают на правительство РФ и его экономическую политику.

В ходе проведенного специалистами опроса было выяснено, что 46% российских граждан главными виновниками сложившейся ситуации считают нефтяные компании, а 40% респондентов обвиняют в этом правительство. 19% автомобилистов винят АЗС, а 12% назвали виновником российского президента Владимира Путина. 10% опрошенных граждан заявили, что рост цен можно объяснить санкциями, введенными против РФ западными странами.

64% российских граждан сообщили, что бензин сильно поднялся в цене на протяжении двух последних месяцев, а 83% опрошенных считают, что повышение стоимости на топливо сильно ударит по их кошельку. Больше половины отечественных водителей полагают, что такая ситуация отрицательно скажется на их финансовое положении.

Горючее поднимается в цене в России с начала текущего года, а наиболее заметным подорожание стало в апреле-мае нынешнего года. Неделю назад цены на бензин выросли почти на рубль. За АИ-94 теперь надо отдать 41,7 рубля за 1 литр, а АИ-95 стоит 44,53 рубля. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с нефтетрейдерами призвал последних контролировать цены на бензин.

Дмитрий Павличко