«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал
| | Россияне рассказали, кто виновен в подорожании бензина

Россияне рассказали, кто виновен в подорожании бензина

Сегодня, 02:00

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование, благодаря которому удалось установить тот факт, как россияне отнеслись к повышению цен на бензин. Согласно полученной информацией, больше двух третей отечественных автолюбителей вину за подорожание бензина возлагают на правительство РФ и его экономическую политику.

В ходе проведенного специалистами опроса было выяснено, что 46% российских граждан главными виновниками сложившейся ситуации считают нефтяные компании, а 40% респондентов обвиняют в этом правительство. 19% автомобилистов винят АЗС, а 12% назвали виновником российского президента Владимира Путина. 10% опрошенных граждан заявили, что рост цен можно объяснить санкциями, введенными против РФ западными странами.

64% российских граждан сообщили, что бензин сильно поднялся в цене на протяжении двух последних месяцев, а 83% опрошенных считают, что повышение стоимости на топливо сильно ударит по их кошельку. Больше половины отечественных водителей полагают, что такая ситуация отрицательно скажется на их финансовое положении.

Горючее поднимается в цене в России с начала текущего года, а наиболее заметным подорожание стало в апреле-мае нынешнего года. Неделю назад цены на бензин выросли почти на рубль. За АИ-94 теперь надо отдать 41,7 рубля за 1 литр, а АИ-95 стоит 44,53 рубля. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с нефтетрейдерами призвал последних контролировать цены на бензин.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
ВЦИОМ: 52% россиян считают необходимыми конституционные изменения
ВЦИОМ: 52% россиян считают необходимыми конституционные изменения

Силами Всероссийского центра изучения общественного мнения были проведены многочисленные опросы среди россиян, которые показали, что более 50% граждан РФ…

ВЦИОМ: 24% россиян выступили за сохранение доступа к Telegram
ВЦИОМ: 24% россиян выступили за сохранение доступа к Telegram

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели ряд социологических опросов с целью выяснения отношения россиян к блокировке…

Против всех:Гражданам РФ запомнился вопрос Собчак на пресс-конференции Путина
Против всех:Гражданам РФ запомнился вопрос Собчак на пресс-конференции Путина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели исследование, согласно которому, гражданам РФ после масштабной пресс-конференции…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости