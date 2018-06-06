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| | Audi запустит беспилотный флот в 2021 году

Audi запустит беспилотный флот в 2021 году

Сегодня, 22:00

Немецкий премиальный бренд Audi, подконтрольный концерну Volkswagen, собирается к 2021 году запустить свой флот беспилотных автомобилей. Такой информацией поделился руководитель компании Руперт Штадлер в ходе презентации кроссовера Audi Q8.

Запуск данного автопарка приурочен к 50-летнему юбилею появления рекламного слогана «Vorsprung durch Technik», что означает «Продвижение через технологии». Появление лозунга датируется 1971 годом. В основу серийного беспилотного авто ляжет прототип Audi Aicon, дебют которого прошел в 2017 году на Франкфуртском автосалоне.

Под капотом прототипа разместились четыре электромотора с совокупной мощностью в 344 лошадиные силы. Дальность хода электрокара составит 700-800 км, а предельная скорость машины достигает 130 км/ч. Авто снабдили беспроводным зарядным устройством и системой, благодаря которой машина сама может обнаружить пункт подзарядки и подсоединиться к нему, чтобы пополнить запасы энергии.

 

 

 

У автомобиля нет панели управления и руля, так как он оснащен автопилотом пятого уровня. Кроме того, машина лишилась фар, потому что встроенные датчики и сенсоры способны идентифицировать препятствия.


Дмитрий Павличко
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РИА ВладТайм
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