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| | Ferrari в третий раз становится победителем конкурса «Двигатель года»

Ferrari в третий раз становится победителем конкурса «Двигатель года»

Сегодня, 03:00

Каждый год проводится конкурс мирового уровня International Engine of the Year («Международный мотор года»). Силовой агрегат Ferrari в третий раз заслужила титул «Двигатель года».

Результаты конкурса объявили во вторник 5 июня: 3,9-литровый силовой агрегат Ferrari V8 в третий раз удостоился престижной премии «Двигатель года». Представители итальянского автобренда Ferrari сообщили, что мотор был создан для спецверсии 488 Pista с форсированным мотором до 720 «лошадей».

Помимо награды «Двигатель года» мотор стал призером номинации «Лучший из лучших», а также двигатель победил еще в двух номинациях. Номинацию «Лучший из лучших» создали только в этом году в честь 20-летнего юбилея, в ней были представлены призеры других годов, которые были признаны наилучшими.

Итальянский бренд Ferrari получил еще две награды с атмосферником V12 объемом 6,5 литра с отдачей в 800 «лошадей» для суперкара Ferrari 812 Superfast. Мотор победил среди силовых установок с объемом более 4.0 литров.


Татьяна Рязанская
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