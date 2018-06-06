Сельский креатив: Житель Чебановки вмуровал BMW в стену гаража

У хозяйственного мужчины ничего не будет лежать даром. Один из таких умельцев решил не отправлять на свалку свой старый автомобиль, вместо чего превратил его в достопримечательность.

Речь идет о жителе села Чебановка (Молдавия), необычно подошедшем к использованию старого автомобиля марки BMW. Вместо того, чтобы продать его, или сдать на утилизацию, транспортное средство вмуровали в стену гаража. Такой креатив не могли обойти стороной сельские жители, которые сделали работу соотечественника достоянием общественности.

Фотографии старого седана BMW в стене появились в социальной сети Facebook. Они стали предметом обсуждений среди пользователей интернета. Неизвестно, насколько функционален BMW, встроенный в стену гаража, но вряд ли кто-то в Чебановке станет осуждать мужчину за его сельский креатив.

В комментариях под фотографиями встроенного в стену BMW пользователи отметили, что благодаря машине у гаража теперь два входа. Другой комментатор вспомнил, что в Кишиневе видел подобный креатив, но там с помощью двух автомобилей обустроили бар.

Иван Головин