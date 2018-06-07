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| | В Зеленограде умельцы построили хот-род на базе старого ЗИЛ-130

В Зеленограде умельцы построили хот-род на базе старого ЗИЛ-130

Сегодня, 06:00

Кастомайзинг или переработка машин в настоящее время набирает популярность в России. Зеленоградские фанаты такого направления решили разработать хот-род, для чего еще в 2010 году умельцы приобрели грузовик ЗИЛ-130.

Базой для хот-рода послужила рама от Ford E250, над которой конструкторы поработали в соответствии с задумками разработчиков. От Ford E250 мастера взяли переднюю подвеску, дисковые тормозные механизмы с вентиляцией и рулевое управление.

На раму инженеры поставили кабину от ЗИЛ-130. Дно кабины и кузов машины исполнили из стали, имеющей толщину в 1 мм. Задние крылья хот-рода, выполненные из стали с толщиной 0,7-1,2 мм, остались без изменений.

 

 

 

Сначала в подкапотном пространстве кастом-пикапа был установлен 6-цилиндровый двигатель объемом 4,0 литра, функционирующий в паре с АКПП Ford 4R70W. Через некоторое время хот-род обзавелся производительным 8,1-литровым VORTEC 8100 496 cid с мощностью в 341 лошадиную силу. Он приводится в действие «автоматом» ALLINSON 1000. Данный хот-род стал обладателем ряда престижных наград по итогам состязаний такого типа автомобилей.


Дмитрий Павличко
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РИА ВладТайм
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