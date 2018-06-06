Воронежцы показали, чем сотрудники ГАИ надежнее камер

Жители Воронежа показали фотографию, которая доказывает, что сотрудники ГАИ надежнее камер. Снимок одной из улиц демонстрирует ситуацию, где автолюбитель обманывает камеру фиксации нарушений.

Один из жителей города уверен, что живой человек во многом лучше, чем различные системы, поскольку людей обмануть сложнее. Мужчина опубликовал фотографию и иронично отметил, что переход на камеры выгоден для жителей Воронежа.

Оказалось, что данная ситуация случается не в первый раз, очень часто водители обманывают камеры. В данном случае на фото заснят KIA Sportage белого цвета, владелец которого скрыл номера, чтобы сэкономить на штрафах. В результате считать номерной знак авто стало практически невозможно, помимо прочего машина покрыта тонировкой, которая также является нарушением ПДД.

Стоит отметить, что такой способ позволит избежать камер, однако в Воронеже сотрудники ГАИ проводят рейды.

Татьяна Рязанская