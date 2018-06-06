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| | Новый Hyundai Santa Fe стал еще роскошнее

Новый Hyundai Santa Fe стал еще роскошнее

Сегодня, 11:25

На страницах специализированных порталов появилась информация, что корейский кроссовер Hyundai Santa Fe получил топовый вариант исполнения под названием Inspiration. Такой автомобиль обзавелся более роскошной отделкой салона, улучшенной системой шумоизоляции и некоторыми внешними отличиями.

Во внешнем оформлении Hyundai Santa Fe Inspiration следует отметить пластиковые накладки боковин, выполненные из неокрашенного пластика и получившие раскраску в цвет кузова. Сообщается, что серебристый фартук перед передним бампером теперь охватывает всю ширину передней половины авто. Также стоит выделить хромированную решетку радиатора, серебристые накладки на корпусах боковых зеркал и уникальные колесные диски размером 19 дюймов. Под задним бампером кроссовера разместились две выхлопные трубы и небольшая защитная панель.

В салоне новой версии Hyundai Santa Fe есть кресла и обшивкой из темно-бордовой кожи с акцентами из замши. Чтобы улучшить звукоизоляцию, инженеры встроили двойные передние стекла, а на руле установили подрулевые лепестки, предназначенные для переключения передач.

 

Под капотом Hyundai Santa Fe Inspiration разместились 2,0 и 2,2-литровые бензиновые и дизельные моторы. За топовую модификацию придется выложить от 35 800 000 вон или 2 100 000 рублей по нынешнему курсу.


Дмитрий Павличко
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