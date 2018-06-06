Новый Hyundai Santa Fe стал еще роскошнее

На страницах специализированных порталов появилась информация, что корейский кроссовер Hyundai Santa Fe получил топовый вариант исполнения под названием Inspiration. Такой автомобиль обзавелся более роскошной отделкой салона, улучшенной системой шумоизоляции и некоторыми внешними отличиями.

Во внешнем оформлении Hyundai Santa Fe Inspiration следует отметить пластиковые накладки боковин, выполненные из неокрашенного пластика и получившие раскраску в цвет кузова. Сообщается, что серебристый фартук перед передним бампером теперь охватывает всю ширину передней половины авто. Также стоит выделить хромированную решетку радиатора, серебристые накладки на корпусах боковых зеркал и уникальные колесные диски размером 19 дюймов. Под задним бампером кроссовера разместились две выхлопные трубы и небольшая защитная панель.

В салоне новой версии Hyundai Santa Fe есть кресла и обшивкой из темно-бордовой кожи с акцентами из замши. Чтобы улучшить звукоизоляцию, инженеры встроили двойные передние стекла, а на руле установили подрулевые лепестки, предназначенные для переключения передач.

Под капотом Hyundai Santa Fe Inspiration разместились 2,0 и 2,2-литровые бензиновые и дизельные моторы. За топовую модификацию придется выложить от 35 800 000 вон или 2 100 000 рублей по нынешнему курсу.

Дмитрий Павличко