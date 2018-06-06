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| | Китайцы из Byton выпустят конкурентов Tesla и Mercedes-Benz EQ

Китайцы из Byton выпустят конкурентов Tesla и Mercedes-Benz EQ

Сегодня, 07:22

В прошлом году на выставке в Лас-Вегасе китайский автобренд Byton представил свой полностью электрический кроссовер, премьера которого получила широкую огласку. Теперь же инженеры Byton готовят к дебюту спортивный седан, который поборется за клиентов с Tesla и Mercedes-Benz EQ.

Отмечается, что первой машиной марки стал электрокроссовер с вызывающим оформлением, автопилотом и двумя двигателями, генерирующими в совокупности 476 лошадиных сил. Массовое производство кроссовера запланировано на 2019 году, а в 2020 году автомобиль появится на североамериканском и европейском авторынках. За авто придется отдать от 45 000 долларов.

Второй же моделью Byton станет спортивный седан, но о нем имеется пока мало информации. На просторах интернета появились только тизеры модели, но по опубликованным изображениям не получится дать точную оценку автомобилю. Известно, что прототип новинку пройдет на выставке CES в Шанхае, которая откроет свои двери 12 июня текущего года.

Стоит еще сказать, что конструкторы Byton создадут еще одну новинку, которой станет полностью электрический минивэн. Однако сведения о нем пока засекречены.


Дмитрий Павличко
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