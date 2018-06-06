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| | Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене

Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене

Сегодня, 06:00

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин будет совершать рабочие поездки на новом отечественном лимузине Aurus Senat проекта «Кортеж». Однако во время визита в Австрию лидер страны предпочел передвигаться на роскошном Mercedes-Benz. Почему так произошло, пояснил пресс-атташе политика Дмитрий Песков.

Владимир Путин отправился в Австрию для переговоров с президентом и канцлером страны. При этом российский лидер передвигался на автомобиле Mercedes-Benz. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что глава государства не использовал лимузин проекта «Кортеж», так как эта машина еще не произведена таким тиражом, чтобы использовать ее в разных городах.

Первая «живая» премьера автомобиля проекта «Кортеж» состоялась, когда Владимир Путин приехал в Кремль 7 мая на лимузине Aurus Senat на инаугурацию президента России. Тогда глава государства заявил, что ему понравилась машина.

Позже стало известно, что автомобили проекта «Кортеж» выйдут на массовый рынок. Предзаказ на них откроется в сентябре. Стоимость самой дешевой машины составит не менее 10 млн рублей.

 

 

 

 

Проект «Кортеж» начат в 2012 году. В его рамках проектируются лимузин, седан, кроссовер, минивэн и мотоцикл. Автомобили будут показаны общественности в августе на мотор-шоу в Москве. Они разрабатываются под брендом Aurus. Байк станет на конвейер в 2019 году.


Иван Головин
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