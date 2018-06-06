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| | Кроссовер Hyundai Tucson стал 48-вольтовым гибридом

Кроссовер Hyundai Tucson стал 48-вольтовым гибридом

Сегодня, 05:00

Речь идет об о рестайлинговой версии кроссовера Hyundai Tucson, которая дебютировала минувшей весной в Нью-Йорке. Она получила гибридный агрегат на базе 186-сильного «дизеля», работающего в тандеме с 48-вольтовой бортовой электросетью.

Комбинированная силовая установка гибридного Hyundai Tucson работает по схеме Mild Hybrid (умеренный гибрид). Она состоит из 186-сильного дизельного мотора и 12-киловаттного (16 л.с.) электромотора, выступающего как стартер-генератор. Он получает энергию от 48-вольтовой сети с литий-ионной батареей на 0,44 кВт-ч.

Для гибридного Hyundai Tucson предусмотрены 6-МКПП и 8-АКПП, которые передают крутящий момент на полный привод. За счет технологии Mild Hybrid расход топлива автомобиля снизился на 7%. По словам корейцев, в 2019 году свет увидит еще одна гибридная версия кроссовера на базе 1,6-литрового дизельного мотора. Силовая линейка обновленного Hyundai Tucson дополнена бензиновым атмосферным агрегатом 2.4 отдачей 183 л.с. Он пришел на смену 177-сильному турбомотору с 7-РКПП.

 

До российского рынка обновленный Hyundai Tucson доберется в течение 2018 года. В актуальном исполнении кроссовер доступен в РФ с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 149 и 185 л.с. соответственно. Кроме того, в России предлагается 177-сильная версия паркетника с РКПП. Продается машина минимум за 1 369 000 рублей.


Иван Головин
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