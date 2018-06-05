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| | Арбитраж отобрал у сына Черномырдина автомобиль Lexus

Арбитраж отобрал у сына Черномырдина автомобиль Lexus

Сегодня, 16:35

Решением московского арбитража Виталий Черномырдин, сын экс-председателя правительства РФ Виктора Черномырдина, обязан возвратить в конкурсную массу автомобиль Lexus LS600H, реализованный им незадолго до того, как обанкротиться. На это обращает внимание «РИА Новости».

Руслан Губайдулин, ранее выступавший финансовым управляющим Черномырдина-младшего, через суд потребовал признания продажи автомобиля Виталия Черномырдина своему сыну Андрею незаконной. Заявитель считает, что сделка была проведена менее чем за три года до того, как завели дело о банкротстве с заинтересованным лицом, которое могло не знать, что должник не является платежеспособным.

Кредиторы уточнили, что машина, выпущенная в 2008 году, была продана всего за 249 000 рублей. При этом специалисты оценили рассматриваемый Lexus LS600H минимум в 870 000 рублей.

Ранее суд рассматривал второе заявление Губайдулина, на основании которого была признана недействительность сделки дарения участка земли площадью примерно в полгектара на территории Оренбургской области. Сторонами этой сделки выступали Виталий Андрей Черномырдин. Заявитель утверждал, что процедура была осуществлена после заведения дела о банкротстве должника. После этого суд вернул участок в конкурсную массу.

 

Дело о банкротстве Черномырдина-младшего рассматривается с сентября 2016 года. В апреле его признали банкротом. Бизнесмен задолжал «Северстали» 17,7 млрд рублей.


Иван Головин
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