Audi Q8 рассекретили до официальной презентации

После длительного ожидания, двух концепт-каров и множества тизеров Audi представила новое кросс-купе Q8. Официальный дебют автомобиля прошёл в рамках специального мероприятия в Шанхае.

Представители немецкой марки отметили, что новинка объединила «лучшее из двух миров», а именно элегантность купе и практичность внедорожника. По габаритам почти идентичен Q7, однако флагман отличается покатой крышей.

Отметим, что дизайн автомобиля был рассекречен в сети за несколько часов до официальной премьеры, снимки появились на страницах издания Observador. Новый Audi Q8 получил шестиугольную радиаторную решётку с вертикальными перекладинами, светодиодные стреловидные фонари и ячеистые воздухозаборники.

На задней части купеобразного кроссовера разместились небольшой спойлер и бампер с разведёнными по сторонам патрубками выхлопной системы. Ещё одной особенностью модели стали объединённые в единую полосу задние фары. Изначально новинка будет доступна только с 3,0-литровым дизельным мотором V6, выдающим 290 лошадиных сил. Речь идёт о версии Q8 50 TDI, способной ускоряться до «сотни» с места за 6,3 секунды.

Яна Васильева