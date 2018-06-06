Porsche Macan 2019 получит более мощные моторы

Немцы работают над промежуточным обновлением кроссовера Porsche Macan. Машину ждут не только фейслифтинг, но и обновление моторной гаммы, снижение веса, новый информационный дисплей и повышенный комфорт.

Компания Porsche разрабатывает кроссовер Macan 2019 модельного года. Официальные данные о машине не озвучиваются, но фотошпионы запечатлели тестовый прототип автомобиля на дорожных испытаниях в Южной Африке.

Для обновленного Porsche Macan предусмотрен прежний агрегат 2.0, но его производительность вырастет на 52 л.с. до 300 л.с. Мощность 335-сильного 3.0 V6 вырастет до 355 л.с. «Топовый» Macan получит новый мотор 2.9, который сменит 3,6-литровый мотор. Отдача нового агрегата составит 434 л.с. против прежних 394 л.с. Ранее в СМИ говорилось, что автомобиль получит гибридную модификацию, но эти слухи не получили подтверждения. Кроме того, машина лишится дизельных моторов.

Для Porsche Macan предусмотрена полностью перенастроенная подвеска с алюминиевыми стойками. Такое решение существенно снизит массу кроссовера. Из внешних изменений автомобиля выделяются пересмотренные фары и задние фонари. Салон паркетника обновится более крупным дисплеем системы мультимедиа.

Иван Головин