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Porsche Macan 2019 получит более мощные моторы

Сегодня, 09:16

Немцы работают над промежуточным обновлением кроссовера Porsche Macan. Машину ждут не только фейслифтинг, но и обновление моторной гаммы, снижение веса, новый информационный дисплей и повышенный комфорт.

Компания Porsche разрабатывает кроссовер Macan 2019 модельного года. Официальные данные о машине не озвучиваются, но фотошпионы запечатлели тестовый прототип автомобиля на дорожных испытаниях в Южной Африке.

Для обновленного Porsche Macan предусмотрен прежний агрегат 2.0, но его производительность вырастет на 52 л.с. до 300 л.с. Мощность 335-сильного 3.0 V6 вырастет до 355 л.с. «Топовый» Macan получит новый мотор 2.9, который сменит 3,6-литровый мотор. Отдача нового агрегата составит 434 л.с. против прежних 394 л.с. Ранее в СМИ говорилось, что автомобиль получит гибридную модификацию, но эти слухи не получили подтверждения. Кроме того, машина лишится дизельных моторов.

 

 

 

 

Для Porsche Macan предусмотрена полностью перенастроенная подвеска с алюминиевыми стойками. Такое решение существенно снизит массу кроссовера. Из внешних изменений автомобиля выделяются пересмотренные фары и задние фонари. Салон паркетника обновится более крупным дисплеем системы мультимедиа.


Иван Головин
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