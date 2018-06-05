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| | Volkswagen выпустил "прощальный" Beetle Exclusive для Японии

Volkswagen выпустил "прощальный" Beetle Exclusive для Японии

Сегодня, 15:36

Продажи легендарной модели упали настолько, что немцы решили завершить их. Одним из последних рынков для Volkswagen Beetle станет Япония. В этой стране появится "прощальная" спецверсия хэтчбека, называемая Exclusive.

Модель Volkswagen Beetle выпускалась в Мексике. Постепенно она уходила с рынков, на которых ухудшались ее продажи. К примеру, в России реализация автомобиля завершилась в 2016 году. В 2017 году машина покинула немецкий рынок.

Последний рестайлинг Volkswagen Beetle претерпел в 2012 году. Тогда машина разошлась на мировом рынке тиражом в 108 000 единиц. По итогам минувшего года автомобиль продался в количестве 59 000 экземпляров.

Японцы до сих пор лояльны к модели Volkswagen Beetle. На данный момент автомобиль входит в ТОП-20 востребованных иномарок в Стране восходящего Солнца. Именно для японцев выпущен Volkswagen Beetle Exclusive.

 

"Прощальная" спецверсия модели включает в себя 500 машин. Они особенным двухцветным салоном с использованием кожи Nappa, накладками на порогах с названием серии, 18-дюймовыми колесными дисками, биксеноновыми фарами головного света, задними LED-огнями, климат-контролем и системой мультимедиа. Стоимость автомобиля составит 3,33 млн йен (1 883 189 рублей).


Иван Головин
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