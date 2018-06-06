Nissan попрощался с дизельными моторами

Японские производители, один за другим, отказываются от работы с дизельными двигателями. Ранее в Toyota сообщили о таком решении. Теперь же СМИ заговорили о том, что и Nissan перестал разрабатывать дизельные моторы.

Данные о том, что Nissan завершил разработку дизельных агрегатов, озвучило издание Nikkei Asian Review. Сайт сообщил об этом со ссылкой на своего информатора. Он утверждает, что японцы заинтересованы в разработке гибридных и электрических силовых установок.

Ранее в СМИ говорилось, что Nissan перестанет продавать дизельные модели в Европе. В регионе продолжается спад популярности данного вида транспорта, в связи с чем японцы приняли соответствующее решение.

По словам экспертов, многие европейцы не хотят покупать дизельные машины, так как опасаются, что в ЕС введут большие налоги на такой транспорт. Кроме того, в скором будущем, в некоторых мегаполисах региона вовсе запретят автомобили на «тяжелом» топливе. Ранее в Toyota сообщили о практически полном отказе от продаж дизельных легковых моделей в течение 2018 года. В Старом свете останутся только Land Cruiser, Hilux и Proace на дизельном топливе.

Fiat Chrysler Automobiles тоже планирует остановить работу над дизельными моторами. Производитель не отказывается от них, но не намерен далее их совершенствовать. Концерн сосредоточит свои силы на разработках гибридов и электрокаров.

Иван Головин