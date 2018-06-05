На пути в Россию: Новый Volkswagen Touareg получил рублёвый ценник

Компания Volkswagen раскрыла полный рублёвый прайс-лист на новое поколение внедорожника Touareg. Автомобиль, который уже на пути в Россию, можно будет приобрести в трёх комплектациях по цене от 3 299 000 рублей.

Базовая версия Respect получила мультифункциональный руль, ASD, систему автоматического управления задними фарами и дальним светом, функцию мониторинга давления в покрышках, систему контроля усталости водителя, подогрев передних кресел.

Volkswagen Touareg Respect приводится в движение 2,0-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 249 л. с. За версию с 3,0-литровым дизельным V6 нужно заплатить уже 3 749 000 рублей.

В исполнении Status авто обзавелось также пневмоподвеской, системой доступа в салон без ключа, кнопкой запуска двигателя, парктроником, камерой заднего вида и электроприводом багажника. С уже упомянутым бензиновым агрегатом машину оценили в 3 739 000 руб. Наличие более мощного 340-сильного V6 поднимает ценник до 4 439 000 руб. Дизельная модификация стоит 4 189 000 руб.

В оснащении «топового» Touareg R-Line числятся цифровая «приборка», тонировка задних стекол, мультимедийный центр с возможностью управления жестами и передние сидения с памятью настроек. Такой внедорожник доступен только с дизельным мотором и более мощным бензиновым двигателем, цены составляют 4 539 000 и 4 789 000 руб. соответственно.

Яна Васильева