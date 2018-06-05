Универсал Peugeot 508 SW приедет в Париж

Компания Peugeot поделилась снимком нового универсала 508, официальная презентация которого должна пройти будущей осенью в рамках Парижского автосалона. Новинка практически не будет отличаться от одноименного лифтбэка за исключением типа кузова.

После смены поколений седан Peugeot 508 стал лифтбэком, который минувшей весной показали на автосалоне в Женеве. Теперь автопроизводитель собирается продемонстрировать новый универсал 508 SW. Его премьера, по предварительной информации, пройдёт 4 октября на автовыставке в Париже.

В плане внешнего виде отличия универсала от лифтбэка будут минимальными, то же самое относится к двигателям. Новый Peugeot 508 SW предложат с 1,6-литровым бензиновым агрегатом, способным развивать 180 или 225 лошадиных сил в разных вариантах форсировки. Также автомобиль получит дизельные модификации с 1,5- и 2,0-литровыми моторами, отдача которых равна 130, 160 и 180 л. с.

Базовый 130-сильный «дизель» будет работать в паре с 6-диапазонной механической трансмиссией, а для остальных силовых агрегатов предусмотрен 8-ступенчатый «автомат». Пока автопроизводитель не раскрывает цены на универсал, зато недавно была объявлена стоимость лифтбэка Peugeot 508.

Яна Васильева