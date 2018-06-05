Британский бренд Lotus возглавил китаец

Geely объявил о кадровых перестановках в руководстве бренда Lotus. Китайский автогигант приобрел британскую компанию и малазийскую фирму Proton в прошлом году.

Производитель сообщает, что компанию Lotus больше не возглавляет Жан-Марк Галес. Он руководил британской компанией с 2014 года. Вместо него управлять брендом будет Фэнь Циньфэнь. В данное время он является вице-президентом и техническим директором подразделения Geely Auto.

Официально заявлено, что Жан-Марк Галес покинул Lotus по личным причинам. При этом, в ближайшее время специалист станет во главе компании JD Classics. Последняя получила известность как крупный игрок на рынке олдтаймеров.

В ближайшее время должна быть озвучена новая стратегия дальнейшей работы Lotus. По мнению некоторых экспертов, она не совпадала с интересами Галеса, и потому он покинул компанию. Ранее топ-менеджер сообщал, что в 2020 году бренд может выпустить новые спорткары вместо устаревших моделей Elise и Evora. Кроме того, в 2021 году должен быть представлен первый в истории Lotus кроссовер. Господин Галес формально останется в роли консультанта британской марки.

Иван Головин