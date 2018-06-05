«ВАЗ-асфальтосниматель» рассмешил жителей Воронежа

Воронежцы заметили на дорогах города экстремально заниженную «пятнашку». Вероятно, автомобилю сложно ездить по местным разбитым дорогам.

Недавно в сеть попало фото тюнингованного ВАЗ-2115, бампера и боковые юбки которого практически касались асфальта. Воронежцев рассмешил такой автомобиль и они дали ему прозвище «ВАЗ-асфальтосниматель». «Как раз для наших дорог!», «Она спит», - писали комментаторы в соцсетях.

Однако нашлись и те, кого не удивил заниженный ВАЗ. Пользователи предположили, что водитель LADA установил пневмоподвеску, которая позволяет регулировать клиренс. Стоит отметить, что ранее в Воронеже этот автомобиль был замечен в компании такой же «пятнашки».

Юлия Романова