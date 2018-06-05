Новый Jeep Grand Cherokee позаимствует платформу у Alfa Romeo

В минувшую пятницу, 1 июня, концерн FCA раскрыл планы на следующие пять лет. Стало известно, что Jeep для следующей генерации внедорожника Grand Cherokee использует платформу Alfa Romeo, пишет Motor Authority.

Четвёртое поколение Jeep Grand Cherokee производится с 2010 года, поэтому модель вскоре обзаведётся преемником, который не будет иметь никакого отношения к Daimler. Глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне заявил, что работа над новой платформой с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади почти завершена.

Инженеры взяли за основу архитектуру Giorgio, которая применялась на Alfa Romeo Giulia и Stelvio, и адаптировали её для нового Jeep Grand Cherokee. Кроме того, новинка получит системы беспилотного управления второго уровня, благодаря которым автомобиль сможет самостоятельно разгоняться, перестраиваться, проезжать пологие повороты и тормозить.

Серьёзные перемены ожидают и моторную гамму внедорожника. Инсайдеры сообщают, что Grand Cherokee больше не будет предлагаться с дизельным турбодвигателем. Его заменят плагин-гибридной установкой на базе бензинового 2,0-литрового агрегата с четырьмя цилиндрами.

ДВС дополнят стартер-генератор и тяговая батарея на 48 вольт. Аналогичная установка уже применялась на новом Wrangler.

Яна Васильева