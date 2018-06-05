Брошенные автомобили с улиц Ростова будут эвакуировать

Главой ростовской администрации Виталием Кушнаревым подписано постановление. На его основании в городе будут эвакуироваться автомобили, брошенные на улицах.

Документ гласит, что его действие направлено на благоустройство Ростова-на-Дону. Постановление позволит убрать с улиц брошенный и разукомплектованный автотранспорт. Таким образом будет упрощено движение машин и пешеходов. Кроме того, улицы и дворы станет проще убирать.

Согласно новому постановлению, в Ростове транспорт может находиться вне парковочной зоны не более десяти дней. По истечении этого срока автомобиль получает статус брошенного, на нем будут клеить специальное уведомление с требованием убрать машину в течение десяти дней. Если транспортное средство не будет убрано, его эвакуируют на специальную стоянку.

Далее информация об эвакуированной машине будет размещаться на портале ростовской администрации, а также в местных СМИ. Если через 30 дней после этого хозяин или законный представитель транспортного средства не появятся, власти имеют право через суд признать автомобиль бесхозяйным.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился о том, чтобы улицы города освободили от неправильно припаркованного транспорта до начала ЧМ-2018. Для этого будет работать шестнадцать эвакуаторов.

Иван Головин