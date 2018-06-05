Производитель спортивных LADA испытывает финансовые трудности

Компания «АвтоВАЗ» передала 650 000 000 рублей своей дочерней компании «Лада Спорт», которая уже на протяжении последних нескольких лет терпит убытки. «Лада Спорт» выпускает малыми партиями спортивные версии LADA Granta и Kalina.

Недавно «АвтоВАЗ» обнародовал годовой отчёт, согласно которому денежное вливание было выполнено ради приведения цены чистых активов ООО «Лада Спорт» в соответствие с уставным капиталом компании. В данных системы «СПАРК-Интерфакс» указано, что уставный капитал общества составляет 11 807 000 рублей, а чистые активы – в минусе на 384 932 000 рублей.

Последняя цифра свидетельствует о том, что фирма ведёт убыточную деятельность не один год, отмечают эксперты. Тем не менее в конце прошлого месяца российский автогигант оформил патент на товарный знак LADA Vesta Sport, выпуск которой вскоре должен начаться.

Отметим, что «АвтоВАЗ» проводит масштабное обновление своей модельной линейке. Так, компания собирается показать публике на Московском автосалоне сразу 15 новых автомобилей LADA.

Яна Васильева