Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Милонов ответил на угрозы бывшего президента Эстонии «Где твоя грудь, мать?»: Собчак высмеяли за отсутствие лифчика Брошенные автомобили с улиц Ростова будут эвакуировать Bloomberg назвал самых богатых бизнесменов России Мужчина из 6491 года прошел тест на полиграфе Садальский высмеял путешествие бизнес-класса Петросяна В Ростове автобус из серии ЧМ-2018 попал в ДТП с маршруткой Производитель спортивных LADA испытывает финансовые трудности Экс-президент США Клинтон выпустил фантастический роман Лена Миро рассказала, кем мечтала стать звезда "Холостяка" Даша Клюкина Ученые обнаружили в желудке человека отдельный мозг Разработана вакцина, защищающая от 30% штаммов ВИЧ
| | Производитель спортивных LADA испытывает финансовые трудности

Производитель спортивных LADA испытывает финансовые трудности

Сегодня, 10:59

Компания «АвтоВАЗ» передала 650 000 000 рублей своей дочерней компании «Лада Спорт», которая уже на протяжении последних нескольких лет терпит убытки. «Лада Спорт» выпускает малыми партиями спортивные версии LADA Granta и Kalina.

Недавно «АвтоВАЗ» обнародовал годовой отчёт, согласно которому денежное вливание было выполнено ради приведения цены чистых активов ООО «Лада Спорт» в соответствие с уставным капиталом компании. В данных системы «СПАРК-Интерфакс» указано, что уставный капитал общества составляет 11 807 000 рублей, а чистые активы – в минусе на 384 932 000 рублей.

Последняя цифра свидетельствует о том, что фирма ведёт убыточную деятельность не один год, отмечают эксперты. Тем не менее в конце прошлого месяца российский автогигант оформил патент на товарный знак LADA Vesta Sport, выпуск которой вскоре должен начаться.

 

Отметим, что «АвтоВАЗ» проводит масштабное обновление своей модельной линейке. Так, компания собирается показать публике на Московском автосалоне сразу 15 новых автомобилей LADA.


Яна Васильева
Новости по теме
Сборка Light-версии Lada Granta Sport может начаться на «АвтоВАЗе»
Сборка Light-версии Lada Granta Sport может начаться на «АвтоВАЗе»

Как стало известно из открытых источников, Lada Granta Sport Light может начать выпускаться на мощностях завода «АвтоВАЗ». Для этого, по слухам, уже идут

Тысячный спорткар LADA Granta Sport сошел с конвейера
Тысячный спорткар LADA Granta Sport сошел с конвейера

Вчера, с ООО «Лада Спорт», дочернего предприятия OАO «АВТОВАЗ» - сошла тысячная Лада Гранта Спорт. Доступная цена, модная внешность и спортивные показатели

АвтоВАЗ: Производство спортивной Lada Kalina начнется в 2014 году
АвтоВАЗ: Производство спортивной Lada Kalina начнется в 2014 году

Представители компании «АвтоВАЗ» заявили о том, что самая мощная из версии Lada Kalina – Sport, будет собираться на производственных мощностях «Лада Спорт»,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости