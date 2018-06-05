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"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

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| | Названы самые дорогие автомобили знаменитых футболистов

Названы самые дорогие автомобили знаменитых футболистов

Сегодня, 12:00

Известные футболисты получают миллионы, которые многие из них предпочитают тратить на роскошные спорткары и представительские машины.

Португалец Луиш Нани из «Манчестер Юнайтед» передвигается на Lamborghini Gallardo LP 550-2, оснащённом 550-сильным мотором. Такой автомобиль был выпущен тиражом в 250 экземпляров и стоит порядка 162 000 евро.

Папарацци неоднократно замечали бомбардира «Челси» Дидье Дрогба на спорткаре Mercedes SL65. Под капотом этой модели установлен 650-сильный мотор, а её стоимость достигает 173 000 евро.

Игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни довольно часть разбивает в ДТП дорогостоящие машины. К счастью, его любимый Aston Martin DB 9 с ценником не ниже 175 000 евро миновала эта печальная участь.

Экс-игрок «Ливерпуля» Джермейн Пеннант обожает британские автомобили. Некогда его видели за рулём Aston Martin DBS, который оценивают более чем в 200 000 евро.

Обафеми Мартинс, игравший в «Рубине», заплатил за свой Lamborghini Murcielago порядка 300 000 евро. Авто оснащается 12-цилиндровым агрегатом мощностью 580 л. с.

Аристократичным Rolls-Royce Phantom владеет Дэвид Бекхэм, футболист, не нуждающийся в представлении. В Великобритании эта модель продаётся по цене от 400 000 фунтов.

После продления контракта с командой«Реал» Криштиану Роналду приобрел Ferrari LaFerrari, выпущенный партией не более 500 авто.


Яна Васильева
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