Опубликованы первые фото кроссовера BMW X5 2019 без камуфляжа

Компания BMW может привезти на Парижский автосалон новую генерацию кроссовера X5. Представители марки сообщили, что в отличие от многих других брендов не намерены пропускать данное мероприятие.

Октябрьское мотор-шоу в Париже пропустят Alfa Romeo, Fiat, Ford, Jeep, Lamborghini, Mitsubishi, Nissan и Volvo. Не исключено, что данный перечень вырастет, однако BMW собирается провести несколько презентаций.

Вероятнее всего в столице Франции дебютирует новый BMW X5. Компания неоднократно публиковала тизеры кроссовера, который ожидают масштабные перемены, включая уникальные доработки платформы и подвески. Примечательно, что автомобиль построят на архитектуре CLAR, за счёт чего снизится его вес. Пока немцы не назвали дату презентации новинки.

Помимо этого, на автовыставке могут показать новый родстер Z4, платформа которого разрабатывалась совместно с брендом Toyota. На ней также построят новую Toyota Supra. Дизайн немецкого спорткара могут рассекретить на конкурсе элегантности в Пеббл Бич.

Эксперты также назвали новинки от BMW, которые не стоит ожидать в Париже. К примеру, BMW 8-Series презентуют уже 15 июня, а кроссовер BMW X7, скорее всего, дебютирует в Лос-Анджелесе в ноябре. Дело в том, что последняя модель больше ориентирована на американцев, чем на европейцев.

Яна Васильева