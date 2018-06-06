Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Опубликованы первые фото кроссовера BMW X5 2019 без камуфляжа Сергей Собянин объявил о полной готовности Москвы к ЧМ-2018 Мужчина сделал радостное селфи на фоне сбитой поездом старушки Власти Москвы рассказали о сроке сноса Ховринской больницы Во Владивостоке таксист-хам устроил настоящий спектакль Путин ответил на вопросы австрийского телеканала ORF Медики из США заявили, что зеленый чай предотвращает появление инфаркта Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс»
| | Опубликованы первые фото кроссовера BMW X5 2019 без камуфляжа

Опубликованы первые фото кроссовера BMW X5 2019 без камуфляжа

Сегодня, 03:00

Компания BMW может привезти на Парижский автосалон новую генерацию кроссовера X5. Представители марки сообщили, что в отличие от многих других брендов не намерены пропускать данное мероприятие.

Октябрьское мотор-шоу в Париже пропустят Alfa Romeo, Fiat, Ford, Jeep, Lamborghini, Mitsubishi, Nissan и Volvo. Не исключено, что данный перечень вырастет, однако BMW собирается провести несколько презентаций.

Вероятнее всего в столице Франции дебютирует новый BMW X5. Компания неоднократно публиковала тизеры кроссовера, который ожидают масштабные перемены, включая уникальные доработки платформы и подвески. Примечательно, что автомобиль построят на архитектуре CLAR, за счёт чего снизится его вес. Пока немцы не назвали дату презентации новинки.

Помимо этого, на автовыставке могут показать новый родстер Z4, платформа которого разрабатывалась совместно с брендом Toyota. На ней также построят новую Toyota Supra. Дизайн немецкого спорткара могут рассекретить на конкурсе элегантности в Пеббл Бич.

 

 

 

 

Эксперты также назвали новинки от BMW, которые не стоит ожидать в Париже. К примеру, BMW 8-Series презентуют уже 15 июня, а кроссовер BMW X7, скорее всего, дебютирует в Лос-Анджелесе в ноябре. Дело в том, что последняя модель больше ориентирована на американцев, чем на европейцев.


Яна Васильева
Новости по теме
Новый Mitsubishi Outlander построят на архитектуре Nissan-Renault
Новый Mitsubishi Outlander построят на архитектуре Nissan-Renault

Согласно информации, которой поделились обозреватели портала «Авторевю», в текущем году разработчики из Mitsubishi должны презентовать новый Mitsubishi

Опубликованы первые изображения серийного кроссовера Toyota Rush 2018
Опубликованы первые изображения серийного кроссовера Toyota Rush 2018

Японская компания Toyota опубликовала первые изображения серийной версии кроссовера Toyota Rush. Отмечается, что компактная новинка дебютирует на рынке в 2018

PSA Group, FIAT Chrysler и Nissan не посетят автосалон во Франкфурте
PSA Group, FIAT Chrysler и Nissan не посетят автосалон во Франкфурте

Как сообщили организаторы международной автовыставки во Франкфурте, которая состоится в сентябре 2017 года, ряд производителей автомобилей не будут

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости