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| | В 2018 году в России «взлетели» цены на ходовые автомобили

В 2018 году в России «взлетели» цены на ходовые автомобили

Сегодня, 09:08

За период с января по апрель 2018 года в России резко подорожали самые ходовые автомобили. Эксперты считают, что к концу года они станут дефицитными.

В 2018 году ценники на машины с пробегом в РФ «взлетели» на 7,8%, при этом больше всего подорожали самые востребованные у россиян машины. Это кроссоверы и внедорожники возрастом три года, такие как Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. В начале минувшего месяца средняя цена на такие авто составляла 1,49 млн рублей, а это на целых 15,3% больше по сравнению с показателями 2017 года.

 

Отмечается, что меньше всего в цене прибавили представители сегмента SUV возрастом до года. Автоэксперты прогнозируют подорожание всех машин с пробегом к концу года на 16%. В первую очередь это связано с повышением акцизов на авто с мощными моторами, ростом утилизационного сбора, а также нестабильностью рубля.


Юлия Романова
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