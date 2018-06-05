В 2018 году в России «взлетели» цены на ходовые автомобили

За период с января по апрель 2018 года в России резко подорожали самые ходовые автомобили. Эксперты считают, что к концу года они станут дефицитными.

В 2018 году ценники на машины с пробегом в РФ «взлетели» на 7,8%, при этом больше всего подорожали самые востребованные у россиян машины. Это кроссоверы и внедорожники возрастом три года, такие как Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. В начале минувшего месяца средняя цена на такие авто составляла 1,49 млн рублей, а это на целых 15,3% больше по сравнению с показателями 2017 года.

Отмечается, что меньше всего в цене прибавили представители сегмента SUV возрастом до года. Автоэксперты прогнозируют подорожание всех машин с пробегом к концу года на 16%. В первую очередь это связано с повышением акцизов на авто с мощными моторами, ростом утилизационного сбора, а также нестабильностью рубля.

Юлия Романова