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| | Представлен электрохэтчбек Geely Emgrand GSe

Представлен электрохэтчбек Geely Emgrand GSe

Сегодня, 09:27

Китайская компания Geely презентовала в Пекине новый электрический хэтчбек Emgrand GSe с запасом хода в 460 км. Модель выйдет на рынок уже 9 июня по цене 110 тыс. юаней (1,06 млн рублей).

Внешний дизайн Geely Emgrand GSe повторяет экстерьер хэтчбека, получившего обновление весной. Электрическая версия модели получила несколько отличий: фальшрадиаторную решетку и видоизмененные бамперы. Габариты новинки составляют 4440х1833х1560 мм при колёсной базе в 2700 мм.

В моторном отсеке Geely Emgrand GSe установлен 163-сильный электродвигатель от седана Emgrand EV. Литий-ионная батарея емкостью 52 кВт-ч обеспечивает запас хода в 353 км, а если ехать с постоянной скоростью в 60 км/ч, автономный пробег увеличивается до 460 км.

 

 

 

Электрохэтчбек Geely Emgrand GSe оснащен 18-дюймовыми дисками и панорамной крышей. Китайцам предложат модель в нескольких цветах кузова: белом, золотистом, оранжевом, синем и красном.


Юлия Романова
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