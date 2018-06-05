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| | Toyota Corolla «переезжает» на новую платформу TNGA

Toyota Corolla «переезжает» на новую платформу TNGA

Сегодня, 08:25

Представители японской компании Toyota сообщили, что планируют использовать для всех модификаций Corolla новую единую платформу – Toyota New Global Architecture (TNGA). Такое решение поможет упростить процесс разработки продукта и сэкономить средства.

Обновлённый хэтчбек Toyota Corolla появится в продаже уже этим летом. Для актуальной версии модели, которая также выпускается в кузове универсал и седан, применяют три разные платформы. Однако уже с 2019 года в основе автомобиля вне зависимости от типа кузова будет единая архитектура.

Соответствующие сведения подтвердил главный инженер Toyota Йошики Кониши во время тестов обновлённой Corolla на трассе Фудзи Спидвей в Токио. «Концепция теперь называется Global One Corolla», – отметил господин Йошики. По его словам, переход на новое шасси позволит повысить ценность марки и построить маркетинговую мощь. Кроме того, все 16 предприятий автогиганта, расположенных по всему миру, смогут быстрее начать выпуск новинки.

 

 

 

Напомним, японская Toyota сохранила статус самого дорого автомобильного бренда в мире. Компанию оценивают в 29,987 млрд долларов, причём за последний год она стала дороже на 5%.


Яна Васильева
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