Toyota Corolla «переезжает» на новую платформу TNGA

Представители японской компании Toyota сообщили, что планируют использовать для всех модификаций Corolla новую единую платформу – Toyota New Global Architecture (TNGA). Такое решение поможет упростить процесс разработки продукта и сэкономить средства.

Обновлённый хэтчбек Toyota Corolla появится в продаже уже этим летом. Для актуальной версии модели, которая также выпускается в кузове универсал и седан, применяют три разные платформы. Однако уже с 2019 года в основе автомобиля вне зависимости от типа кузова будет единая архитектура.

Соответствующие сведения подтвердил главный инженер Toyota Йошики Кониши во время тестов обновлённой Corolla на трассе Фудзи Спидвей в Токио. «Концепция теперь называется Global One Corolla», – отметил господин Йошики. По его словам, переход на новое шасси позволит повысить ценность марки и построить маркетинговую мощь. Кроме того, все 16 предприятий автогиганта, расположенных по всему миру, смогут быстрее начать выпуск новинки.

Напомним, японская Toyota сохранила статус самого дорого автомобильного бренда в мире. Компанию оценивают в 29,987 млрд долларов, причём за последний год она стала дороже на 5%.

Яна Васильева