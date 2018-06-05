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| | Назван ТОП-5 полноприводных внедорожников не дороже миллиона рублей

Назван ТОП-5 полноприводных внедорожников не дороже миллиона рублей

Сегодня, 08:00

Эксперты составили ТОП-5 полноприводных внедорожников, доступных в России по цене не выше 1 000 000 рублей. Разумеется, в рейтинг вошли в основном отечественные автомобили, а их уровень оснащения довольно бедный.

«АвтоВАЗ» уже многие годы предлагает внедорожник, при покупке которого сегодня можно вложиться в 500 000 рублей. Речь идёт о LADA 4x4 с 1,7-литровым 83-сильным двигателем и 5-скоростной МКПП, которая предлагается за 469 900 рублей. Отметим, что стоимость этой модели даже в «топовой» комплектации не превышает миллиона.

Внедорожник Chevrolet Niva оснащается таким же двигателем и трансмиссией, но обойдётся в 578 000-723 500 рублей. В «базе» автомобиль получил только электростеклоподъёмники передних дверей, USB-разъём и гидроусилитель руля.

В начальной комплектации УАЗ «Хантер» обойдётся почти на 200 000 дороже предыдущей модели. Зато автомобиль стоимостью от 644 900 до 658 900 рублей оснащён более производительным 2,7-литровым агрегатом, выдающим 135 л. с. В паре с ним также работает 5-ступенчатая «механика».

Далее следует ещё один автомобиль от УАЗ – «Патриот». Под капотом машины скрывается 2,7-литровый мотор, а цены на неё стартуют от 719 000 рублей.

Замыкает рейтинг Renault Duster с 1,6-литровым агрегатом мощностью 114 «лошадок» и 6-диапазонной МКПП. Полноприводный кроссовер оценили минимум в 809 990 рублей.


Яна Васильева
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