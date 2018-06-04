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| | Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7%

Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7%

Сегодня, 19:00

Россияне за прошлый месяц приобрели 15,8 тысячи новых автомобилей марки Hyundai. Спрос на машины южнокорейского автогиганта вырос в РФ на 32,7% в годовом сравнении, о чем информирует «АВТОСТАТ».

Дилеры отчитались, что за май текущего года в России было продано 15 859 автомобилей Hyundai. Всего за пять месяцев нынешнего года жители РФ остановили свой выбор на 70 613 машинах южнокорейской марки. Данный показатель больше прошлогоднего на 26,3%.

Самой востребованной моделью бренда в России остается Hyundai Solaris. По итогам мая жители страны приобрели 6 467 экземпляров модели. Спрос на седан вырос в годовом сравнении на 11,5%. Второе место занимает компакт-кросс Creta, в прошлом месяце реализованный тиражом в 5 759 машин. Спрос на автомобиль вырос на 37%. Последний возглавляет список самых востребованных SUV в России.

 

Продажи компактного кроссовера Hyundai Tucson в мае составили 1 972 единицы. Среднеразмерный SUV Santa Fe продан тиражом 616 экземпляров. В пятерке самых продаваемых Hyundai в России также оказался Elantra. Бизнес-седан обрел в РФ 453 покупателей по итогам мая.


Иван Головин
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