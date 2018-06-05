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| | «АвтоВАЗ» привезёт 15 новых LADA на Московский автосалон

«АвтоВАЗ» привезёт 15 новых LADA на Московский автосалон

Сегодня, 06:00

«АвтоВАЗ» представит на предстоящем Московском автосалоне сразу 15 новых машин. Об этом стало известно благодаря «просочившейся» в сеть фотографии слайда презентации, которая проводилась для сотрудников российской компании.

На мотор-шоу можно будет увидеть обновлённую LADA Granta FL в пяти типах кузова: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и его кросс-модификация. Также автопроизводитель привезёт на мероприятие LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, которые уже доступны для покупки.

Также поклонников бренда ожидает премьера товарного варианта хэтчбек LADA XRAY Cross, концепт которого показали на прошлом ММАС-2016. Кроме того, намечены презентации рестайлинговой версии LADA 4x4 FL в трёх- и пятидверном кузове, а также универсалов LADA Largus SW и SW Cross, переживших фэйслифтинг.

 

Последние четыре машины представляют наибольший интерес для публики, поскольку о них известно меньше всего подробностей. Ожидается, что модели будут выполнены в X-стилистике.

Примечательно, что в конце прошлого месяца «АвтоВАЗ» зарегистрировал LADA Vesta Sport в качестве товарного знака. В скором времени спортивный седан встанет на конвейер, но на Московском автосалоне авто не покажут.

 

 

 

Напомним, пока участие в ММАС-2018 подтвердили только восемь брендов, многие автопроизводители намерены пропустить мероприятие.


Яна Васильева
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