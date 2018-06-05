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| | Volkswagen Amarok смог увезти трамвай на прицепе

Volkswagen Amarok смог увезти трамвай на прицепе

Сегодня, 05:00

Венгерским подразделением немецкой марки представлен видеоролик, в котором среднеразмерный пикап Volkswagen Amarok буксирует городской трамвай. В сюжете показан грузовик с самым мощным дизельным мотором, возможным для модели.

Речь идет о силовой установке Volkswagen TDI 3.0 V6, выпускаемой венгерским заводом VW. Она используется на пикапе Amarok с прошлого года. Также автомобиль оснащается дизельным TDI 2.0 V4.

Производитель рассматривает Volkswagen Amarok с агрегатом TDI 3.0 V6 как ответ конкурентам в лице Ford Ranger, Toyota Hilux и Mitsubishi L200. При этом грузовик с таким мотором доступен только на европейском рынке. Изначально машина собиралась в Аргентине, а в 2012 году стала на конвейер в Германии.

 

Агрегат Volkswagen TDI 3.0 V6 выпускается венгерским предприятием в Дьёре. Мотор выдает мощность 255 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Двигатель взаимодействует с полным приводом 4Motion AWD и 8-АКПП с двойным сцеплением.

С «топовым» дизельным мотором грузоподъемность пикапа Volkswagen Amarok вырастает до 1 тонны. В новом видеоролике автомобиль буксирует 49-тонный трамвай. Красивый сюжет был снят в Дебрецене, втором по величине венгерском городе.


Иван Головин
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