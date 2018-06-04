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| | В Воронеже сфотографировали "автомобиль Большого Брата"

В Воронеже сфотографировали "автомобиль Большого Брата"

Сегодня, 18:44

Для российских водителей видеорегистратор стал незаменимой вещью. Автомобилист из Воронежа решил со всей серьёзностью подойти к контролю дорожной ситуации и приобрёл сразу три таких устройства.

Воронежцы из-за своего стиля вождения нередко устраивают ДТП. При этом, видеорегистратор, снимающий дорогу только спереди, становится бесполезным, когда неосторожный водитель въезжает в бок другого авто. Один из местных автовладельцев решил проблему довольно просто и установил «ЗD-видеорегистратор», у которого три камеры направлены в различные стороны.

Снимок «всевидящей» машины опубликовал в своём Instagram местный житель Александр. Один из комментаторов назвал авто «машиной уфолога». Другому ситуация напомнила персонажа книги «1984» Джорджа Оруэлла – Большого Брата, который установил слежку за жителями Океании.


Яна Васильева
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РИА ВладТайм
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