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| | Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 150-тысячный автомобиль

Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 150-тысячный автомобиль

Сегодня, 04:00

Юбилейным для предприятия стал фургон Ford Transit для корпоративного парка. Завод выпускает сразу несколько моделей американского автогиганта. Об этом проинформировал пресс-центр Ford Sollers.

Площадка Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) была открыта в 2012 году. Первой моделью предприятия стал фургон Transit. Далее на предприятии наладили выпуск кроссоверов Explorer и Kuga. Автомобили приспособлены к работе в условиях дорог и климата России. Они выпускаются по технологии полного цикла.

Большую часть тиража выпускаемых на предприятии Ford Sollers автомобилей занимает модель Kuga. Машина выпускается с передним и полным приводом. Для нее предусмотрены агрегаты тягой 150 и 182 л.с. Оба мотора комплектуются 6-АКПП. Стоимость кроссовера в России составляет не менее 1 464 000 рублей. В прошлом году Kuga разошелся по стране в количестве 13 тысяч единиц, что на 54% больше в годовом сравнении.

 

 

Кроссовер Ford Explorer может похвастаться наиболее динамично растущими продажами (+65% по итогам 2017 года) в линейке американской марки в России. Для машины предусмотрен безальтернативный 249-сильный V6. Он сочетается с 6-АКПП и полным приводом.


Иван Головин
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