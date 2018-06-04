Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву Алена Кравец во второй раз вышла замуж за экс-супруга, избившего ее из-за ревности Светличная отказала знаменитому режиссеру ради сохранения семьи Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7% Дезертир незаконно проник в Россию с помощью Google Maps? Порошенко рекомендуют выступать под фонограмму В Нижегородской области пенсионер убил сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом Модель Victoria’s Secret опубликовала сексуальные снимки с пляжа Потапов привезет Кубок Гагарина в Нижегородскую область Дорожная разметка в Воронеже обойдется в 133 млн рублей Ученые раскрыли секрет истуканов с острова Пасхи
| | Компания Jeep опубликовала тизер внедорожника Jeep Renegade

Компания Jeep опубликовала тизер внедорожника Jeep Renegade

Сегодня, 16:38

Американская марка Jeep опубликовала первый тизер обновленного внедорожника Jeep Renegade. Несмотря на то, что официальная презентация модели состоится 6 июня, производитель продемонстрировал некоторые элементы дизайна.

В рамках специального мероприятия в Турине через два дня пройдет дебют нового Jeep Renegade. Бренд представил новый тизер, на котором показана задняя фара внедорожника. Специалисты отмечают, что дизайнеры применили инновационные тенденции в автомобильной сфере при разработке задних фонарей.

Автоэксперы заметили черты фирменного Х-стиля в тизере Jeep Renegade, который популярен среди автопроизводителей. Кроме того, подобное внешнее исполнение задних фонарей получил внедорожный Renault Duster из бюджетного сегмента.

Ожидается, что новый Jeep Renegade оснастят форсированным двигателем объемом 1.0 литра с отдачей в 120 «лошадей», а также доработанным мотором объемом 1.3 литра, который будет генерировать 150 и 180 «лошадей».


Татьяна Рязанская
Новости по теме
Независимые дизайнеры раскрыли внешность нового Jeep Renegade
Независимые дизайнеры раскрыли внешность нового Jeep Renegade

Специалисты индийского автомобильного портала Indian Autos Blog попытались представить, как будет выглядеть новое поколение популярного внедорожника Jeep

Jeep представил внедорожник Renegade в исполнении Tough Mudder
Jeep представил внедорожник Renegade в исполнении Tough Mudder

Британское подразделение американского бренда Jeep сообщает о старте продаж в Великобритании особой версии Jeep Renegade, которая получила название Tough

В России начались продажи внедорожника Jeep Renegade
В России начались продажи внедорожника Jeep Renegade

Американский автоконцерн FCA начал продажи в России нового компактного внедорожника Jeep Renegade. Автомобили уже доступны в дилерских центрах, а предзаказ

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости