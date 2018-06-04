Компания Jeep опубликовала тизер внедорожника Jeep Renegade

Американская марка Jeep опубликовала первый тизер обновленного внедорожника Jeep Renegade. Несмотря на то, что официальная презентация модели состоится 6 июня, производитель продемонстрировал некоторые элементы дизайна.

В рамках специального мероприятия в Турине через два дня пройдет дебют нового Jeep Renegade. Бренд представил новый тизер, на котором показана задняя фара внедорожника. Специалисты отмечают, что дизайнеры применили инновационные тенденции в автомобильной сфере при разработке задних фонарей.

Автоэксперы заметили черты фирменного Х-стиля в тизере Jeep Renegade, который популярен среди автопроизводителей. Кроме того, подобное внешнее исполнение задних фонарей получил внедорожный Renault Duster из бюджетного сегмента.

Ожидается, что новый Jeep Renegade оснастят форсированным двигателем объемом 1.0 литра с отдачей в 120 «лошадей», а также доработанным мотором объемом 1.3 литра, который будет генерировать 150 и 180 «лошадей».

Татьяна Рязанская