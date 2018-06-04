В Воронеже был сфотографирован бронетранспортёр, который вышел из строя прямо посреди проезжей части. Автор снимка с бронетехникой разместил его в одном из городских сообществ.

Воронежским водителям пришлось объезжать поломанный бронетранспортёр, стоявший посреди улицы. В нескольких метрах от БТР можно заметить аварийный знак. Судя по фото, на месте происшествия скопилась пробка.

У горожан возникло два объяснения произошедшему: либо неповоротливая машина задела другой автомобиль, либо сломалась по пути. Позднее очевидцы сообщили, что бронетехнику увезли при помощи буксира.

В комментариях многие пользователи решили пошутить над сложившейся ситуацией: «Воронежские дороги могут доконать даже БТР», «Утро добрым не бывает, когда БТР в ДТП попадает», «Я бы поездил на хорошей, мощной отечественной машине, но кто же меня в город на танке пустит?», «С дорогами Воронежа не справился даже БТР».

Яна Васильева