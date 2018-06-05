Skoda выпустила кроссовер с открытой крышей на базе Karoq

Чешская компания Skoda показала результаты работы над концептуальным кабриолетом на основе модели Karoq. Автомобиль, в создании которого участвовали 23 учащихся школы Skoda, получил название Sunroq.

Работа над кабриолетом началась в октябре прошлого года, когда студенты и преподаватели начали разрабатывать дизайн автомобиля. Проект утвердили окончательно в январе текущего года.

По габаритам Skoda Sunroq не уступает оригинальному кроссоверу, за исключением высоты. Концепт оказался ниже в связи с тем, что разработчики оснастили его спортивными амортизаторами, позаимствованными у Skoda Octavia RS.

Кроме того, у автомобиля изменили передние стойки и дверные ручки. Наконец, Skoda Sunroq обзавёлся подсветкой, которая проецирует логотипы марки на землю. Кросс-кабриолет приводится в движение 1,5-литровым турбомотором, отдача которого пока не раскрывается. Известно, что машина ускоряется до 100 км/ч с места за 8,4 секунды, при этом максимальная скорость равна 204 км/ч.

Отметим, что прототип Sunroq является уже пятым проектом, над которым работали студенты школы Skoda. В минувшем году они создали спецверсию компактного Citigo, представлявшую собой электрический багги.

Яна Васильева