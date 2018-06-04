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| | Mercedes-Benz отзовёт в РФ более 1,4 тыс микроавтобусов Sprinter Classic

Mercedes-Benz отзовёт в РФ более 1,4 тыс микроавтобусов Sprinter Classic

Сегодня, 20:00

Компания Mercedes-Benz проведёт в России отзыв свыше 1 400 машин Mercedes-Benz Sprinter Classic (909). Как сказано на официальном сайте Росстандарта, сервисная акция проводится в связи с возможным дефектом двигателя.

Надзорное ведомство сообщает, что в автомобилях Mercedes-Benz Sprinter Classic была выявлена пластическая деформация шатунных болтов. Во время работы мотора может произойти разрыв резьбовых соединений и отсоединение крышек подшипников. Как следствие не исключается не только потеря мощности, но и заклинивание двигателя.

Под отзыв попадают авто, проданные с октября по декабрь прошлого года. В них заменят шатунные болты, проведение ремонтных работ оплатит автопроизводитель.

Автовладельцев потенциально опасных машин уведомят по телефону и/или почте о необходимости посетить сервисный центр. Кроме того, VIN-номера отзываемых Mercedes-Benz Sprinter Classic размещены в открытом доступе на портале Росстандарта.

 

 

Напомним, что на российском авторынке начались продажи Mercedes-Benz X-Class – первого пикапа в модельном ряду марки.


Яна Васильева
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