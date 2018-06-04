Стартовали российские продажи нового Audi A7 Sportback

Официальные дилеры компании Audi в России начали приём предварительных заказов на новый лифтбэк Audi A7 Sportback второй генерации. Самый доступный вариант модели обойдётся в 4 320 000 рублей, а всего новинка предложена в трёх комплектациях.

Новый Audi A7 Sportback доступен в комплектациях Advance, Sport и Design. Базовый пакет предусматривает наличие датчиков дождя и света, сидений с электрорегулировкой, климатической системы, круиз-контроля, парктроника и многих других систем.

Audi A7 Sportback в версии Sport получает особый дизайн руля, спортивные сидения с отделкой из кожи и алькантры, а также особые 12-дюймовые колёсные диски. Максимальная комплектация Design отличается матричными LED-фарами, четырехзонным климат-контролем, а также большим мультимедийным комплексом.

Под капотом Audi A7 Sportback скрывается 3,0-литровый мотор TFSI мощностью в 340 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с системой полного привода Quattro и трансмиссией S-tronic. Стоимость версий Sport и Design будет озвучена несколько позже.

Васисуалий Мурчалов