Топ-менеджер GM разбил пейс-кар Chevrolet Corvette перед началом Гран-при Детройта

Вчера, 3 июня, перед началом второго Гран-при Детройта Verizon IndyCar в ходе прогревочного круга в аварию попал Марк Реусс, вице-президент американского General Motors. Из-за данного инцидента организаторам пришлось перенести старт заезда, передаёт Washington Post.

Во время ДТП господин Реусс управлял автомобилем безопасности Chevrolet Corvette ZR1, цена которого достигает 123 000 долларов. Машина влетела в отбойник на выходе из поворота, после чего её отбросило в сторону.

К счастью, топ-менеджер General Motors не пострадал, также не получил травм его пассажир – представитель IndyCar Марк Сэнди. Однако начало гонки было отложено, чтобы убрать с трека обломки дорогостоящего спорткара. Неожиданное ДТП попало в объективы видеокамер.

Chevrolet Corvette ZR1 приводится в движение 8-цилиндровым 6,2-литровым мотором с механическим нагнетателем, с ним сочетается 7-скоростная механическая или 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Мощность купе достигает 765 лошадиных сил, на разгон до 100 км/ч ему нужно всего 2,85 секунды, максимальная скорость достигает 338 км/ч.

Победителем гонки стал Райан Хантер-Рэй, второе место заполучил Уилл Пауэр. Александр Росси, лидирующий в чемпионате, сошёл с дистанции за семь кругов до финиша из-за проколотой шины.

Яна Васильева