«Седан-кроссовер» LADA Vesta Cross доберётся до дилеров 7 июня

Представители российской компании «АвтоВАЗ» во время общения с прессой сообщили, что продажи нового внедорожного седана LADA Vesta Cross в России начнутся уже 7 июня нынешнего года. Самая скромная комплектация долгожданной новинки обойдётся клиентам в 763 900 рублей.

Разработчики сообщили, что новый LADA Vesta Cross будет доступен только в роскошной комплектации Luxe. В список оснащения такой версии входит климатическая система, четыре подушки безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, а также современный мультимедийный комплекс с интерфейсами Bluetooth и USB.

Для клиентов также доступны дополнительные пакеты опций. Набор Prestige включает в себя подогрев задних сидений и систему навигации, а для Multimedia доступна камера заднего вида и большой дисплей.

Новый LADA Vesta Cross оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором отдачей в 106 лошадиных сила, также 1,8-литровым агрегатом мощностью в 122-лошадки. Привод – только передний. На выбор предложена МКПП и «робот».

Васисуалий Мурчалов