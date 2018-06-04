Skoda объявила спецпредложения на покупку своих авто в июне в России

Компания Skoda запускает в России специальные предложения, позволяющие существенно сэкономить на покупке нового авто чешской марки. Акция действует с 1 июня и затронет самые популярные модели бренда.

Скидка на кроссовер Skoda Yeti достигает 240 000 рублей, экономия при покупке Skoda Superb равна до 225 000 рублей. Skoda Rapid и Octavia предлагаются с выгодой в 112 700 и 105 800 рублей соответственно. Кроме того, продолжают действовать прежние кредитные программы.

К примеру, при оформлении классического кредита на Rapid, Octavia или Yeti первоначальный взнос составит 15%, а ставка от 8,9%. Кредит Simply Clever предполагает остаточный платёж и гарантированный обратный выкуп при аналогичных ставке и первоначальном взносе. Сниженная ставке от 7,9% по программе Simply Clever распространяется на внедорожник Skoda Kodiaq (от 30% первоначальный взнос).

Клиенты по-прежнему смогут воспользоваться программами Утилизация/Trade-in в июне. Skoda Kodiaq зарубежного производства доступна с выгодой до 50 000 по Trade-in и до 60 000 по программе Утилизация. Экономия при покупке Yeti с полным приводом равна 85 000-100 000 рублей соответственно, а Rapid 40 000-50 000 рублей.

Напомним, Skoda Superb после обновления оснастят новым двигателем. Кроме того, в сеть попали шпионские фотографии автомобиля без камуфляжной плёнки.

Яна Васильева