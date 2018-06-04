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| | Липчанин отсудил 21 млн рублей за испорченный внедорожник

Липчанин отсудил 21 млн рублей за испорченный внедорожник

Сегодня, 18:39

Житель Липецкой области судится с ООО «Ягуар Ленд Ровер» из-за некачественной машины. В итоге производителю удалось снизить сумму, которую он должен будет выплатить истцу.

Липецкий областной суд рассмотрел протест производителя на решение Липецкого районного суда, который обязал ООО «Ягуар Ленд Ровер» выплатить 21,9 млн рублей покупателю внедорожника Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 Autobiography. При этом компания должна забрать испорченную машину.

Согласно судебным документам, изначально внедорожник приобрел брат истца. Машина на то время продавалась за 6 млн рублей. С самого начала она была проблемной. Весной 2016 года владелец автомобиля продал его своему родственнику, который также заметил недостатки автомобиля. В итоге, владелец внедорожника обратился в суд, чтобы требовать от производителя деньги за некачественную машину, но у него ничего не получилось, так как служители Фемиды посчитали несущественными недостатки автомобиля.

В прошлом году машина подверглась гарантийному ремонту, но он не дал желаемого результата. Специалист выявил в машине источники сквозняка, дефектное лакокрасочное покрытие. После этого владелец внедорожника опять обратился в суд с требование вернуть автомобиль производителю, а ему возместить цену транспортного средства и моральный ущерб.

 

В итоге районный суд стал на сторону истца, и он должен был получить от производителя 21,9 млн рублей. Областной же суд снизил эту цифру до 15,2 млн рублей.


Иван Головин
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РИА ВладТайм
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