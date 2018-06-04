Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года

В одном из воронежских пабликов для автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» пользователям предложили поделиться мнением о том, за сколько можно будет купить 1 литр 95-го бензина 15 июля. В соответствующем опросе можно было выбрать один из десяти вариантов.

Администраторы сообщества решили дать возможность оставить и очень оптимистичный прогноз в 25 рублей. Наиболее вероятным для воронежцев вариантом оказался ценник в 53 рубля за литр. Большинство ответов примерно поровну распределились между вариантами 45-46 рублей и 49-50 рублей. Уже скоро станет известно, правильно ли воронежцы предсказали цену на топливо.

Горожане также писали своё мнение в комментариях. Местная автомобилистка отметила, что в середине лета цены должны остаться на том же уровне, что и 30 мая. «Нефтяники заморозили цены ведь, как вчера сообщили», – написала девушка.

Другой водитель напомнил, что хотя 30 мая цены якобы заморозили, 31 мая они снова поднялись на 40 копеек. Отметим, что участниками опроса стали более 400 человек.

Яна Васильева