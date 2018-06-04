WPP озвучило самые дорогие автомобильные бренды в мире

Крупнейшим рекламным агентством WPP представлен список брендов с самым высоким ценником. В список вошли 100 компаний, и только пять из них выпускают автотранспорт.

В списке автомобильных брендов, как и прежде, первым является Toyota, а в общем рейтинге ему досталась 36 позиция. Японская компания оценена в 29,987 млрд долларов. В течение года она прибавила в цене 5%.

Вторая позиция досталась Mercedes-Benz. Немецкий автопроизводитель занял 46 строчку ТОП-100 по версии WPP. Марка прибавила в цене 9%, и теперь стоит 25,684 млрд долларов. Третьим в списке автомобильных брендов стоит BMW. Баварского автопроизводителя оценили в 25,624 млрд долларов, что на 4% больше в годовом сравнении.

Четвертое место занимает Ford с отрицательной динамикой в 2% оцененный в 12,742 млрд долларов (96 строчка рейтинга). Аутсайдером среди самых дорогих автопроизводителей в мире стала Honda стоимостью 12,695 млрд долларов. Можно заметить, что в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов который раз остаются те же компании, которые лишь меняют стоимость и позицию в списке.

Первые места в ТОП-100 от WPP заняли: Google (302,1 млрд, +23%), Apple (300,6 млрд) и Amazon (207,6 мпрд). Ранее тройку лидеров замыкал Microsoft, который в данное время оценивается в 200,987 млрд долларов.

Иван Головин