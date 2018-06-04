На российский авторынок вышел новый пикап Mercedes-Benz X-Class

В Москве состоялась российская премьера пикапа Mercedes-Benz X-Class, которая дала старт продажам модели в РФ. Предзаказы на новинку российские дилеры принимают с конца весны текущего года.

Стоимость Mercedes-Benz X 220 d в начальной комплектации Pure составляет 2 899 000 рублей. Автомобиль получил галогеновые фары, неокрашенные бампера и стальные диски. В моторном отсеке расположился 2,3-литровый «турбодизель» с отдачей в 163 лошадиные силы, который сочетается с 6-диапазонной МКПП. Машину оснастили системой подключаемого полного привода.

Более мощный вариант исполнения X 250 d Progressive получил дизельный твин-турбо двигатель мощностью 190 л. с. и 7-скоростную автоматическую трансмиссию 7G-Tronic. Данная версия обойдётся в 3 169 000 рублей.

«Топовый» пикап получил ценник в 3 499 000 рублей. Список оснащения авто включает в себя систему видеообзора на 360 градусов, датчики парковки, стереосистему, руль, ручной тормоз и селектор КПП с кожаной обивкой и т. д.

В будущем Mercedes-Benz X-Class также начнут предлагать с 3,0-литровым 258-сильным «дизелем» V6 с турбонаддувом. Такой пикап также сможет похвастаться постоянным приводом на четыре колеса. Напомним, в России отзывают 70 суперкаров Mercedes-Benz из-за проблем с ремнями безопасности.

Яна Васильева